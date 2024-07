Arsenal : les premiers mots de Riccardo Calafiori

Riccardo Calafiori est enfin un joueur d’Arsenal. Après plusieurs semaines d’attente, le défenseur italien a officiellement rejoint les Gunners. Tout juste arrivé à Londres, le joueur de 22 ans a livré ses premières impressions. «Je suis venu ici pour jouer. Je ferai tout ce que je peux pour jouer et apporter quelque chose à l’équipe. J’espère que je pourrais faire ça dès les premiers matchs. De mon point de vue, ce n’est que le début. Le début de quelque chose de plus grand. Je suis très excité de commencer à jouer pour Arsenal et gagner des trophées», a annoncé l’Italien sur le site officiel du club.

Le natif de Rome a été recruté pour 50 millions d’euros par le club londonien. Révélation de Serie A et auteur d’un Euro très solide, l’Italien était très courtisé par de nombreux grands clubs cet été. Si pendant longtemps, la Juventus semblait tenir la corde, ce sont donc finalement les Gunners qui ont réussi à s’attacher les services de Calafiori. L’international italien (5 sélections, aucun but) arrive cependant dans un club où le poste de défenseur central semble bouché, il pourrait être décalé sur le côté gauche par Mikel Arteta.