Leipzig : Dani Olmo répond cash à l’intérêt de Manchester City

Désireux de renforcer son secteur offensif, notamment après la blessure de Kévin De Bruyne, Manchester City a fait de Dani Olmo l’une de ses priorités avant la fin du mercato estival. En effet, le milieu de terrain espagnol enchaîne les saisons avec le RB Leipzig dans la peau d’un titulaire et s’est distingué le week-end dernier en inscrivant un triplé face au Bayern Munich lors de la Supercoupe d’Allemagne (3-0). De plus, sa polyvalence et ses qualités de meneur de jeu sont recherchées par l’entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola.

Comme en 2019 lorsqu’il évoluait sous les couleurs du Dinamo Zagreb, le joueur de 25 ans est de nouveau annoncé dans le viseur des Cityzens. Dans les colonnes de Bild, l’Espagnol a répondu à l’intérêt des Anglais en fermant la porte à un départ cet été. « Il n’y a rien ! Je suis totalement concentré sur mon travail à Leipzig, avec la Bundesliga, la Ligue des Champions et la Coupe d’Allemagne. Manchester City est un grand club, l’un des plus grands du monde. Josko Gvardiol est d’ailleurs là-bas. Mais je suis heureux ici », a assuré Dani Olmo. Pour rappel, l’international espagnol (30 sélections, 6 buts) a récemment prolongé son contrat avec les Saxons jusqu’en juin 2027.