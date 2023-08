Manchester City se lance à l’assaut de Dani Olmo

La suite après cette publicité

Décidément, le mercato de Manchester City passe à la vitesse supérieure. Après avoir pris un accent croate suite aux arrivées de Mateo Kovacic puis Josko Gvardiol, le club anglais a avancé sur deux nouvelles arrivées puisque les dossiers Lucas Paqueta (West Ham) et Jérémy Doku (Stade Rennais) connaissent une belle avancée. Deux joueurs qui feraient du bien en cas d’arrivée aux Mancuniens qui ont perdu quelques cadres cet été. Riyad Mahrez est parti du côté d’Al-Ahli tandis qu’Ilkay Gündogan est allé au FC Barcelone. De plus, Aymeric Laporte et João Cancelo pourraient aussi plier bagage.

Dans ce contexte et malgré une confiance plus importante envers les jeunes Cole Palmer et James McAtee, un autre renfort offensif serait le bienvenu surtout que Kevin De Bruyne est actuellement blessé jusqu’à la fin de l’année 2023. Ainsi, Manchester City continue de travailler une piste de longue date. Déjà ciblé en 2019 quand il était au Dinamo Zagreb mais aussi fin 2021 alors qu’il brillait avec le RB Leipzig, Dani Olmo est de nouveau lié aux Sky Blues. Selon les informations de Sky Sports Italia, Manchester City est toujours très chaud sur le milieu offensif de 25 ans.

À lire

Accord Manchester City- Al Nassr pour Aymeric Laporte

Entre 80M€ et 100M€ pour Dani Olmo

Polyvalent est capable de jouer comme numéro 10 ainsi que sur tout le front de l’attaque, Dani Olmo reste sur une saison pleine (5 buts et 11 offrandes en 31 matches) et a démarré fort la saison avec un triplé en Supercoupe d’Allemagne contre le Bayern Munich (3-0). L’international espagnol (31 capes, 6 buts) correspond parfaitement au logiciel mis en place par Pep Guardiola mais le dossier s’annonce compliqué pour cet été. En effet, le joueur a prolongé il y a deux mois jusqu’en juin 2027.

Rien de rédhibitoire, car il a toujours clamé son envie de passer un cap supplémentaire et une clause libératoire de 55 millions d’euros figure dans son contrat. Néanmoins, elle ne sera active qu’à partir de l’été 2024. Voulant conserver son joueur au moins une saison supplémentaire, le RB Leipzig ne fera pas de cadeau à Manchester City. Pour autant, le média rajoute qu’une offre entre 80 et 100 millions d’euros pourrait changer la donne. Si le dossier est compliqué, Manchester City a initié une nouvelle piste intéressante.