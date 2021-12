Man. City : Pep Guardiola commente la rumeur Dani Olmo

Dani Olmo fait des envieux. Performant avec le RB Leizpig depuis son transfert en provenance du Dinamo Zagreb, en 2020, le milieu offensif de 23 ans est notamment annoncé dans le viseur du FC Barcelone, son club formateur, ou encore du Manchester City de Pep Guardiola. Le technicien catalan a d'ailleurs été interrogé au sujet de l'international espagnol (18 capes, 3 buts) ce lundi, balayant la rumeur d'un revers de main.

« Nous ne sommes pas intéressés par Dani Olmo. Cela dit, je dois dire que c’est un footballeur exceptionnel. Très bon. J’admire qu’il ait eu le courage de quitter Barcelone et d’aller en Croatie pour développer son talent, et maintenant il joue à Leipzig », a ainsi confié Pep Guardiola en conférence de presse avant le match de Ligue des champions de mardi entre City et le club allemand. Blessé pour quelques semaines encore, Dani Olmo n'affrontera pas les Cityzens.

