Mercato : le PSG fonce sur Vitinha !

Luis Campos est au travail. Officiellement devenu Conseiller Football du Paris Saint-Germain il y a une semaine, le Portugais est déjà sur le pont depuis un bon moment. L'ancien homme fort de Monaco et du LOSC va avoir du pain sur la planche durant l'intersaison puisqu'il va devoir renforcer l'écurie parisienne qui veut entrer dans une nouvelle ère et enfin atteindre son objectif en remportant la Ligue des Champions.

Plusieurs postes sont ciblés. Mais la priorité sera d'acheter un voire deux milieux de terrain, tout en faisant partir des éléments jugés indésirables. Ce qui n'est pas gagné. Quoi qu'il en soit, Luis Campos est déjà au travail pour apporter du sang neuf dans ce secteur de jeu où Paris a pourtant beaucoup recruté ces dernières saisons (Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Rafinha, Danilo, Idrissa Gueye, Leandro Paredes notamment).

Le PSG veut Vitinha

Et c'est donc du côté du Portugal, son terrain de chasse favori, que le nouveau Conseiller Football du PSG regarde. Selon les informations publiées ce vendredi par A Bola, le club de la capitale veut Vitinha. Âgé de 22 ans, il a disputé 47 matches toutes compétitions confondues avec le FC Porto, dont 36 en tant que titulaire. Le temps pour lui de marquer 4 buts et de délivrer 3 assists.

Sous contrat jusqu'en 2024, le Portugais intéresse donc Paris qui est tout à fait capable de lever sa clause libératoire fixée à 40 millions d'euros. Manchester United est aussi séduit et prêt à passer à l'offensive en cas d'échec de la piste Frenkie de Jong. De quoi inquiéter l'écurie portugaise qui souhaite prolonger son contrat et augmenter sa clause libératoire au passage. Mais il faudra se montrer convaincant avec Luis Campos et le PSG sur le coup.