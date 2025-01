Le FC Barcelone peut perdre un pactole hallucinant à cause de Dani Olmo !

Que se passe-t-il vraiment avec Dani Olmo ? Personne ne semble savoir, puisque la deadline pour l’inscription de l’international ibérique (ainsi que celle de Pau Victor) était fixée au 31 décembre à minuit. Aux yeux de la Liga, Olmo n’est plus enregistré et ne peut pas participer à la deuxième partie de saison avec le Barça. Mais le club catalan a fait un recours auprès de la Fédération et espère pouvoir l’enregistrer d’ici le 3 janvier.

Quoi qu’il en soit, dans le cas où Dani Olmo venait à être libéré de son contrat - une clause lui permet de partir gratuitement en cas de non-inscription en Liga - ce serait une véritable catastrophe pour le Barça. En termes d’image, sur le plan sportif, mais surtout d’un point de vue financier, alors que le club est déjà dans une situation très compliquée.

Un gouffre financier

Comme l’indique Sport, le Barça perdrait une centaine de millions d’euros en cas de confirmation du scénario catastrophe ! Il s’agit d’abord des 48 millions d’euros du contrat du joueur, puisque le Barça devrait lui régler l’intégralité du salaire de son contrat qui court jusqu’en 2030. En plus de ça, les Blaugranas doivent aussi continuer de payer le transfert du joueur au RB Leipzig, qui s’élève à plus de 55 millions d’euros et dont une petite partie a été payée seulement.

Continuer de payer un transfert assez conséquent pour un joueur parti libre après 6 mois, un retour sur investissement négatif donc ! Il y a aussi un autre aspect à prendre en compte : l’impossibilité de gagner de l’argent ou de limiter les pertes en vendant le joueur, point majeur que les dirigeants prennent en compte lorsqu’ils réalisent des transferts, surtout de cette envergure. Autant dire que ce serait une véritable catastrophe…