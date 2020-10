Ligue Europa : Tottenham et Milan qualifiés, le Sporting passe à la trappe

Suite et fin des qualifications à la Ligue Europa ce jeudi soir, avec trois rencontres programmées à 21 heures. Les Spurs, qui accueillaient le Maccabi Haïfa (Israël), mettaient un bon quart d'heure de jeu à lancer la machine, avant de dérouler et de s'envoler au tableau d'affichage (7-2). Harry Kane s'offrant notamment un triplé (2e, 55e, 74e) et Giovani Lo Celso un doublé (37e, 40e).

La suite après cette publicité

Dans les autres matches, le Sporting CP explosait après avoir obtenu l'égalisation face à LASK (4-1) - Sebastian Coates étant qui plus est exclu à la 63e minute de jeu. L'AC Milan se voyait lui rejoindre au score en fin de partie (1-1, 72e), puis poussé jusqu'à la prolongation (2-2) et aux tirs au but. Au terme d'une séance surréaliste, les Rossoneri l'ont finalement emporté 11 à 10 !

Les résultats des principaux matches de 21 heures :

Tottenham 7 - 2 Maccabi Haïfa : Harry Kane (2e, 55e, 74e), Giovani Lo Celso (37e, 40e), Lucas (21e), Dele Alli (90e +1) pour les Spurs - Tjarron Chery (17e), Nikita Rukavytsya (51e).

Rio Ave 2 - 2 Milan AC (10 t. a. b. à 11) : Francisco Geraldes (72e), Dala Gelson (91e) - Alexis Saelemaekers (51e), Hakan Calhanoglu (120e).

Sporting 1 - 4 LASK : Tiago Tomas (42e) - Gernot Trauner (14e), Marko Raguz (58e), Peter Michorl (65e), Andreas Gruber (69e) pour LASK.

Rangers 2 - Galatasaray 1 : Arfield (52e), James Tavernier (59e) - Marcão (87e).