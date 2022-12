Le Bayern Munich établit les premiers contacts avec Dominik Livaković

La suite après cette publicité

Héros de la Croatie lors de cette Coupe du monde 2022, Dominik Livaković (27 ans) brille de mille feux et cela tombe bien, le Bayern Munich a besoin d'un gardien. La grave blessure de Manuel Neuer fait que le club bavarois recherche un remplaçant pour la fin de la saison et le portier du Dinamo Zagreb représente une opportunité toute trouvée. D'après les informations de Sky Sports Germany, les premiers contacts ont été établis entre ses agents et le Rekordmeister.

Cependant, on en est au stade des renseignements et aucune négociation n'a encore débuté. Vu comme une option intéressante par le Bayern Munich, il ne fait cependant pas l'unanimité au sein de la formation allemande qui n'est d'ailleurs pas prête à dépenser une somme importe pour l'acheter. Le dossier Dominik Livaković existe, mais il reste au stade embryonnaire.