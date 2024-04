Thibaut Courtois de retour à l’entraînement

Alors qu’il était sur le point de revenir après sa grave blessure aux ligaments du genou le mois dernier, Thibaut Courtois (31 ans) s’était blessé au ménisque. Quelques semaines après son opération, le gardien belge est de retour sur les terrains d’entraînement. Après des séances de rééducation, le portier du Real Madrid peut désormais fouler la pelouse de Valdebebas et toucher ses premiers ballons comme on peut le voir sur les images de AS.

Même si ces exercices individuels montrent une progression dans sa réhabilitation, aucune date n’est encore prévue pour son retour aux entraînements collectifs. Il n’est pas encore question de le revoir sur les terrains, en compétition, avant la fin de la saison.