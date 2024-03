Real Madrid : terrible nouvelle pour Thibaut Courtois !

Le calvaire se poursuit pour Thibaut Courtois. Blessé cet été à la mi-août avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, le gardien belge voyait enfin le bout du tunnel, lui qui était de retour à l’entraînement. Une bonne nouvelle pour le joueur de 31 ans qui n’a pas pu tenir sa place même si l’intérim a bien été réglé par Kepa Arrizabalaga et Andriy Lunin.

Malheureusement pour lui, ce mardi 19 mars a été le théâtre d’un nouveau coup dur. Alors qu’il s’entraînait du côté de Valdebebas et que son retour dans l’équipe se profilait au retour de la trêve internationale, Thibaut Courtois s’est écroulé au sol et a quitté l’entraînement en pleurs d’après les dernières indiscrétions de Marca.

Thibaut Courtois vers une saison blanche

Pouvant s’attendre au pire et à une nouvelle longue indisponibilité, Thibaut Courtois vient d’être fixé. Selon la Cadena Cope, l’ancien de l’Atlético de Madrid et Chelsea s’est déchiré le ménisque interne du genou droit. Le Real Madrid a confirmé la nouvelle. «Après les tests effectués aujourd’hui sur notre joueur Thibaut Courtois, il a été diagnostiqué une déchirure du ménisque interne au genou droit. La blessure est survenue lors de la séance d’entraînement d’aujourd’hui. Evolution en attente.»

Une blessure à l’autre jambe pour le joueur de 31 ans dont la saison sera aussi blanche que le maillot du Real Madrid puisque ce sont de nouveaux longs mois d’absences qui se profilent. Pour AS, l’indisponibilité pourrait être plus courte et atteindre 6 à 7 semaines. Le joueur doit encore passer des tests afin de déterminer plus précisément la gravité de cette blessure. Si depuis quelques semaines, Andriy Lunin assure parfaitement dans les buts du Real Madrid et multiplie les bonnes performances, cela reste un coup dur pour le club madrilène qui va encore devoir composer sans sa star. Thibaut Courtois se dirige vers une nouvelle intervention chirurgicale.