Belgique : Thibaut Courtois lâche ses vérités sur son clash avec sa sélection

Le retour de Thibaut Courtois devant les médias était attendu. Rappelé en sélection par Rudi Garcia, après son embrouille avec l’ex-entraineur, Domenico Tedesco - démis de ses fonctions de sélectionneur de la Belgique - le gardien du Real Madrid a répondu franchement aux polémiques liées à son retour avec les Diables Rouges. Un retour qui a entraîné l’annonce de la retraite internationale de Koen Casteels, gardien titulaire en sélection durant l’absence de Courtois, qui avait lourdement critiqué le retour du portier madrilène en Belgique.

«Comme Youri (Tielemans) l’a dit, il y a eu pas mal d’incompréhensions et des choses ont été dites qui n’étaient pas justes. Nous avons eu une conversation qui s’est bien passée. Il y a eu beaucoup d’incompréhensions et de fausses informations sur ce qu’il s’est passé. Cette histoire du brassard n’était pas le seul problème. J’ai eu des contacts avec d’autres Diables pendant mon absence. Je pensais que c’était clair pour tout le monde, mais je me suis rendu compte hier que ce n’était pas le cas», a d’abord expliqué le gardien de 32 ans.

Thibaut Courtois dézingue Domenico Tedesco

Avant d’en dire plus sur sa relation avec l’ex-coach, Domenico Tedesco, qui l’avait écarté des Diables Rouges : «je suis soulagé, car nous avons réglé tous les soucis. Tout est clair et on peut regarder vers l’avant. Je sais que j’ai commis des erreurs. À l’époque, je n’étais pas prêt à 100%. Et quand une relation se brise avec un entraîneur, c’est aussi difficile. Je sais que je n’ai pas le caractère le plus facile, mais j’ai eu le sentiment qu’il ne me respectait pas. Parfois, on va trop loin, mais, je crois que ça doit rester en interne et que ça aurait pu se résoudre en interne», a-t-il lâché.

«Je suis un gagnant et je dis ce que je pense, parfois, on réagit sous le coup de l’émotion et ça va trop loin. Quand l’entraîneur dit qu’il a tout fait pour que je revienne, ce n’était pas vrai. La presse aussi a cherché à parler de ce sujet. Je crois que c’était mieux de ne rien dire. Je ne sais pas si j’aurai réagi différemment. Pour le groupe et les supporters oui, mais je ne peux pas changer qui je suis», a-t-il conclu sur ce clash. Et d’également évoquer le coup de sang de Koen Casteels, qu’il comprend. «Je peux comprendre Koen, vu qu’il était le numéro un et que maintenant, je reviens. Mais la fédération voulait que je revienne depuis le début, alors je me suis mis à disposition». Les choses ont donc été mises au clair entre lui et le groupe des Diables Rouges, qui affrontera l’Ukraine, en quarts de finale de Ligue des Nations.