Belgique : le retour de Thibaut Courtois provoque déjà la guerre dans la sélection

Le mois de mars sera particulièrement important pour la Belgique. Troisièmes de leur groupe de Ligue des Nations bien loin de la France et l’Italie, les Diables Rouges ont devancé de peu Israël et se retrouvent reversés en barrages. Devant défier l’Ukraine jeudi 20 mars et dimanche 23 mars, la sélection belge joue son avenir en Ligue A et n’aura pas le droit à l’erreur. Ce rassemblement sera un sacré test pour le nouveau sélectionneur Rudi Garcia qui succède à Domenico Tedesco qui aura été sanctionné pour ses mauvais résultats. Et le premier choix fort que va faire le sélectionneur français, c’est de ramener Thibaut Courtois en sélection. Pas appelé depuis le 17 juin 2023 et un match contre l’Autriche (1-1), le gardien de 32 ans n’a plus porté le maillot belge depuis 19 mois.

La suite après cette publicité

Une éternité pour le portier aux 102 capes qui lâchait encore ses vérités en décembre dernier : «j’ai commis une erreur en partant, mais en tant qu’entraîneur, vous devriez quand même essayer de garder un joueur important avec vous au lieu d’essayer de donner l’exemple. Tedesco voulait lancer une attaque contre moi, il l’a annoncé la veille. Je ne veux rien dire à ce sujet pour le moment. J’ai toujours aimé jouer pour la Belgique. C’est un honneur. Mais des choses se sont passées. On verra dans le futur où cela nous mène.» Ce futur se nomme Rudi Garcia qui lui a fait un appel du pied dès sa nomination : «on va dire que les signes sont positifs. Thibaut Courtois aura l’occasion de s’exprimer, bien évidemment. On compte bien sur lui, ça c’est certain. Après on verra.» Des mots qui ont eu son petit effet sur le gardien du Real Madrid : «mon objectif est de pouvoir disputer la Coupe du monde en 2026. J’ai toujours eu cet objectif en tête, mais je me suis heurté à l’ancien sélectionneur national. En fin de compte, j’ai eu raison. Serai-je présent en mars contre l’Ukraine ? Nous verrons si le sélectionneur m’appelle.»

L’incendie Koen Casteels

Attendu dans la liste qui sera révélée ce vendredi, Thibaut Courtois reviendra dans l’optique de récupérer le poste de numéro un qui a été tenu jusque-là par Koen Casteels, ancien gardien du VfL Wolfsbourg qui joue désormais en Arabie saoudite à Al-Qadsiah. Ce dernier est d’ailleurs sous la menace de Matz Sels qui brille de mille feux à Nottingham Forest. Et si Matz Sels devrait conserver son statut de numéro deux avec le retour de Thibaut Courtois, Koen Casteels ne veut pas se voir relégué sur le banc. Excédé, le gardien de 32 ans a pointé du doigt ce passe-droit accordé au demi-finaliste de la Coupe du monde 2018 : «A ce jour, je ne suis pas disponible pour l’équipe nationale. Je trouve un peu étrange que Thibaut Courtois puisse décider lui-même s’il peut revenir. Et je trouve très étrange que la fédération fasse volte-face de cette manière et déroule le tapis rouge. Il y a beaucoup de joueurs qui pensent la même chose que moi.»

La suite après cette publicité

«Il ne s’agit pas tant de Thibaut, mais plutôt de la fédération de football. Cela ne correspond pas aux normes et aux valeurs que je considère comme appropriées pour une équipe ou une organisation sportive» a-t-il rajouté. Ancien international belge (41 capes), Philippe Albert n’a pas manqué de saluer la sortie explosive de Koen Casteels : «il a le mérite de parler là où d’autres Diables choisissent de se taire.» Dès lors, le retour de Thibaut Courtois va se faire dans un contexte très tendu et le directeur sportif de la fédération belge Vincent Mannaert a tenté d’éteindre l’incendie : «Koen m’a appelé ce matin après sa participation au podcast Mid-Mid pour me dire qu’il avait annoncé sa retraite en tant qu’international. Pour moi, cela a été une petite surprise, car j’avais eu un dernier contact positif avec Koen après la nomination de Guy Martens comme entraîneur des gardiens par intérim. Mais j’ai tout le respect pour sa décision, surtout maintenant qu’il m’a également dit qu’il était dans une phase différente de sa carrière et qu’il voulait se concentrer pleinement sur son club en Arabie Saoudite, et je lui souhaite beaucoup de succès.» Ce dernier a essayé d’être diplomate, mais n’a pas cité Thibaut Courtois, l’élément de la discorde. Nul doute que le gardien du Real Madrid espérer revenir en sélection dans un contexte moins explosif…