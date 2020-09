LdC : le Dynamo Kiev prend une option, Valbuena aide l'Olympiakos

Après les trois premières rencontres comptant pour les qualifications pour la prochaine Ligue des Champions, place ce mercredi soir à trois autres. Pour ces matches allers, l'Omonia Nicosie se déplaçait sur le terrain de l'Olympiakos, le Dynamo Kiev était en déplacement chez les Belges de La Gantoise et enfin, Ferencvaros jouait son avenir européen en Norvège, sur le terrain de Molde.

La rencontre a été dure pour les coéquipiers de Yann M'Vila, entré en jeu. Ils ont globalement dominé la rencontre et se sont imposés sur le score de deux buts à zéro. La réalisation est l'oeuvre de Mathieu Valbuena, sur penalty après l'heure de jeu (69e) et El Arabi a inscrit le but du break en toute fin de rencontre (90e +2). La pluie de buts était en Norvège. Molde et le Ferencvaros se sont quittés sur un match nul trois buts partout. Enfin, les Ukrainiens du Dyanmo Kiev ont réussi à s'imposer sur le terrain de La Gantoise par deux buts à un, alors qu'un joueur de la formation belge, Roman Bezus, a été exclu avant l'heure de jeu (53e).

Les résultats de la soirée :