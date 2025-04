FC Barcelone : Pedri rend un hommage vibrant à Hansi Flick

Cette saison, le FC Barcelone est irrésistible. Considéré comme l’un des grands favoris en Ligue des Champions, le club catalan est actuellement premier de Liga et semble en bonne voie pour aller chercher le titre en Espagne. Un retour au premier plan qui a pris forme depuis l’arrivée de Hansi Flick sur le banc barcelonais l’été dernier. Ayant un groupe acquis à sa cause, le technicien allemand brille et met tout le monde d’accord. Interrogé par TV3, Pedri, l’un de ses cadres, a tenu à lui rendre un grand hommage ce lundi :

«C’est formidable d’être reconnu pour ses performances, mais j’essaie de me concentrer sur mes progrès. Je n’ai que 22 ans et j’ai encore une marge de progression. D’ailleurs, l’entraîneur me le dit aussi à l’entraînement. Que puis-je améliorer ? Beaucoup de choses… On peut toujours perdre moins de ballons, améliorer son score, mieux choisir quand accélérer ou calmer le jeu… Tout est perfectible. (…) Hansi Flick est pleinement responsable de ce qui se passe. Il a imposé une façon de jouer différente de celle de l’année dernière, notamment en ce qui concerne la défense et la pression que nous exerçons. Il nous a imposé sa façon de jouer et a su la transmettre à l’équipe.»