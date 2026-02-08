Yan Valery en passe de rejoindre les Young Boys Berne

Actuellement sous contrat avec Sheffield Wednesday, Yan Valery devrait rapidement voguer vers de nouveaux horizons. Selon les dernières informations de L’Equipe, le latéral de 26 ans est en passe de rejoindre les Young Boys Berne sous forme de prêt sec de six mois.

Passé par Southampton, Birmingham ou encore Angers, Yan Valery va donc découvrir un nouveau championnat et tenter de profiter de ce nouveau rebond pour passer un cap.