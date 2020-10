Luis Fernandez estime que l'OL a un gros avantage cette saison

Le début de saison de l'OL est compliqué. Après l'épopée en Ligue des Champions, le soufflé est retombé depuis le retour du championnat. Et les dirigeants avaient sortis l'excuse du mercato agité pour les stars que sont Aouar, Depay et Dembélé. Le marché des transferts est désormais clos et ne viendra plus parasiter l'esprit des joueurs. Pour leur premier match après cette date butoir, les Rhodaniens l'ont emporté à Strasbourg (3-2) et veulent enchaîner ce dimanche contre Monaco pour retrouver les sommets de la Ligue 1.

Consultant pour BeIn Sport, Luis Fernandez estime que cet objectif est réalisable, et que les Lyonnais ont un avantage par rapport à leur concurrent direct marseillais ou lillois : « on sent que c’est une équipe qui est en train de se chercher. C’est une équipe qui n’a pas encore retrouvé son football. Mais de ne pas jouer la Coupe d’Europe, c’est un avantage. Le club peut se concentrer sur son championnat ». Un mal pour un bien ? En tout cas, l'OL pourrait bien s'inspirer de ce qu'a fait l'OM l'an dernier, qui avait terminé 2e de Ligue 1 sans jouer de Coupe d'Europe.