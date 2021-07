Troyes veut récupérer Romain Hamouma

Parmi les bonnes affaires à réaliser pour un club de Ligue 1 cet été, Romain Hamouma (34 ans) dispose d'un CV et d'un profil plus qu'intéressants (306 matchs de Ligue 1, 56 buts et 51 passes décisives). L'attaquant français est désormais libre de s'engager où bon lui semble depuis son départ de l'AS Saint-Étienne, avec qui il a inscrit 6 buts et délivré 1 passe décisive en 29 matchs de Ligue 1 la saison passée, le 1er juillet dernier.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Troyes souhaite attirer Romain Hamouma dans ses filets et lui a proposé un contrat de deux ans. Jessy Moulin (35 ans), son ancien partenaire chez les Verts, pousse pour le convaincre de le rejoindre dans l'Aube, là où l'expérimenté gardien a paraphé un bail de deux saisons avec l'ESTAC. De retour dans l'élite du football français, le champion de Ligue 2 en titre espère ajouter un nouvel élément d'expérience à l'effectif de Laurent Batlles.