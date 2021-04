Dortmund : Arsenal ne lâche pas Julian Brandt

Lors du dernier mercato hivernal, The Athletic expliquait qu'Arsenal souhait faire venir Julian Brandt (24 ans). Mais l'élément offensif du Borussia Dortmund est bel et bien resté du Signal Iduna Park, lui qui a inscrit 3 buts et distillé 2 passes décisives en 40 apparitions avec les Marsupiaux en 2020-2021. Mais sur ces 40 matchs disputés, l'international allemand (39 capes, 5 réalisations) n'en a démarré que 21, preuve qu'il ne fait plus partie des éléments incontournables du BvB.

Bild précise ce mardi que Julian Brandt pourrait d'ailleurs avoir des envies d'ailleurs et ne serait pas insensible à l'idée d'un nouveau challenge. Le média allemand précise que les Gunners n'ont depuis pas lâché l'affaire et creusent pour tenter de s'offrir les services du numéro 19 de Dortmund. Le transfert de Julian Brandt, sous contrat jusqu'en 2024 avec le club de la Ruhr, pourrait avoisiner les 20 M€.