Bayern : un faux Uli Hoeness pour faire signer Coman en 2015 !

C'est une histoire absolument incroyable que vient de livrer la presse allemande, et plus particulièrement le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Elle concerne Kingsley Coman et ses parents lors du passage de la Juventus Turin au Bayern Munich. Cet été-là, le club bavarois s'entend avec le club italien au sujet d'un prêt de deux ans avec option d'achat. Il fallait ensuite convaincre le joueur et sa famille de l'intérêt de ce transfert.

La suite après cette publicité

Lors d'une réunion organisée avec le directeur technique Michael Reschke, la famille Coman, mais aussi des agents, voient débouler Uli Hoeness, la patron du Bayern Munich. Il peste contre les demandes salariales du clan Coman, tape sur la table, fait forte impression et se retire. L'accord sera signé entre les parties à l'issue de cette réunion. Sauf qu'Uli Hoeness était alors en prison à ce moment, pour des infractions fiscales ! C'est un employé du club, ressemblant fortement à Hoeness, qui a été envoyé dans la pièce pour jouer le rôle du président, avec une certaine vigueur ! Une tactique payante pour une histoire complètement folle.