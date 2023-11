Arsenal : l’ancien Lillois Gabriel chambre les Lensois

Mercredi soir, le RC Lens a sombré à l’Emirates Stadium en s’inclinant lourdement face à Arsenal (6-0), en Ligue des champions. Si le club français doit désormais se concentrer sur son dernier match face au FC Séville dans deux semaines pour maintenir son rêve européen, la formation anglaise a, de son côté, plus que jamais consolidé sa première place en tête du Groupe B. Pour Gabriel, cette victoire a une saveur particulière.

Passé par le LOSC entre 2017 et 2020 (52 apparitions, 2 buts), le Brésilien avait à cœur de battre le rival nordiste. À l’issue de la rencontre, l’ancien Lillois qui a participé à la démonstration des Gunners la veille, ne s’est pas privé pour chambrer les Lensois. «Mais qu’est-ce qu’il s’est passé ?», a exprimé le joueur de 25 ans via un post Instagram où on le voit aux côtés de Bukayo Saka, buteur face au RCL, en référence au célèbre chant entonné par les hommes de Franck Haise après chaque victoire au stade Bollaert.