PSG : Marco Verratti confiant pour les prolongations de Mbappé et Neymar

Après Angel Di Maria, qui a ce soir prolongé son bail d'un an au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Neymar en feront-ils de même ? Interrogé sur RMC Sports, Marco Verratti a livré son sentiment sur le futur du duo de stars. Pour l'Italien, les deux joueurs sous contrat jusqu'en 2022 se plaisent dans la capitale. Et forcément, lui préfère les avoir à ses côtés. «Avec Kylian on se comprend très bien. Cela fait deux, trois ans qu'on joue ensemble. Quand tu joues avec ces joueurs-là, aussi avec Ney, c'est plus facile. Tu peux leur faire des passes, ils vont toujours bien contrôler la balle. C'est beaucoup plus facile de jouer avec eux. C'est pour ça que j'adore jouer avec Ney et Kylian.»

«Bien sûr (je leur dis de prolonger, ndlr), c'est normal. Avec eux dans l'équipe, on sait qu'on est plus forts. C'est pour ça que je parle beaucoup avec eux. Mais je ne vais pas dire ici ce qu'on se dit. Mais on parle beaucoup. Je sens qu'ils ont envie (de rester, ndlr). Pour moi, ils sont très bien ici. Ils savent qu'ils font partie d'un grand club, avec un grand projet. Pour moi gagner ici c'est différent de gagner autre part. Je parle pour moi. On a commencé un très grand projet pour arriver à gagner cette compétition (la C1). Il y a huit, neuf, dix ans. C'est normal qu'on n'arrive pas à gagner tout de suite. Mais je pense qu'on se rapproche de plus en plus des grandes équipes».