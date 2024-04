LdC : la blague Nasser Al-Khelaïfi sur l’adversaire du PSG

Mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi avait le sourire. Il faut dire que la qualification du PSG sur la pelouse du FC Barcelone avait de quoi faire plaisir au président du PSG qui a souvent eu l’habitude de devoir venir se justifier d’une déconvenue européenne au micro des chaînes françaises. Cette fois, cela n’a pas été le cas donc et le président parisien s’est présenté tout sourire au micro de RMC Sport.

Après avoir évoqué le succès du PSG et l’importance de son coach Luis Enrique, NAK a décidé de se montrer chambreur. Au moment de rendre l’antenne, la présentatrice de RMC a souhaité mettre du suspens sur l’adversaire du PSG pour inviter les téléspectateurs à suivre le résumé de la rencontre : «on ne sait pas encore qui sera l’adversaire du PSG, on ne dit rien, on ne dit rien. L’Atlético ou le Borussia Dortmund ?» a-t-elle lancé au moment de rendre l’antenne avant de voir Nasser Al-Khelaifi répondre très calmement au micro : «ça sera le Borussia Dortmund, on va jouer contre Dortmund.» De quoi mettre fin au suspense…