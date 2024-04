Barça-PSG : İlkay Gündoğan fustige Ronald Araujo

C’est ce qu’on appelle un fait de match qui change absolument tout. Ce mardi soir, le FC Barcelone pensait être en position de force face au PSG en menant 1-0 lors du quart de finale retour de C1. Mais une faute bête de Ronald Araujo, entraînant son expulsion avant même la demi-heure de jeu, a condamné les Blaugranas qui n’ont pu tenir le résultat et se sont inclinés (1-4). Un scénario qui ne passe pas pour plusieurs joueurs barcelonais dont İlkay Gündoğan qui a eu des mots durs sur son coéquipier Uruguayen.

Au micro de CBS Sport, l’international allemand a fait part de sa grosse frustration. «Je suis déçu, très déçu. C’était entre nos mains et nous l’avons donné au PSG. Nous le leur avons donné de la manière la plus simple. Araujo ? C’est difficile à dire… Mais dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon, je ne sais pas s’il touche le ballon ou pas… Mais je préfère encaisser un but ou même accorder un un contre un. Je ne sais pas s’il a touché le ballon ou non. Mais je préfère donner au gardien la possibilité de l’arrêter, voire de lui donner le but franchement », a-t-il lancé. L’intéressé appréciera.