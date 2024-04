OM : la mise au point de Jean-Louis Gasset sur les blessures

Après avoir réalisé un sans-faute pour ses débuts avec l’OM, Jean-Louis Gasset ne connaît cette fois-ci que la défaite depuis cinq matchs. Les Marseillais sont en difficulté en championnat et en position défavorable pour se qualifier pour les 1/2 finales de Ligue Europa après la défaite 2-1 la semaine dernière face au Benfica. Ces mauvais résultats peuvent être expliqués notamment par les nombreuses absences dans l’effectif marseillais. Jonathan Clauss, Jean Onana et Valentin Rongier faisaient notamment partie des absents lors du match aller de Ligue Europa. Et dans un entretien accordé à La Provence, le coach olympien a expliqué ne pas vouloir se réfugier derrière cette excuse.

La suite après cette publicité

« On a quelques soucis, mais on ne peut pas se retrancher derrière. Les problèmes s’accumulent dans le secteur défensif, j’ai rarement vu ça. Un coup, ce sont les centraux, un autre la droite, puis la gauche, et même les deux. Chaque semaine, ça durcit le truc. Si mon effectif est trop handicapé pour renverser Benfica ? Non. Il n’y a pas d’excuse. Je suis face à un casse-tête. Ceux qui vont débuter doivent aller au bout des choses, même s’ils n’ont qu’une heure d’autonomie, et ceux qui vont rentrer doivent tout donner sans affaiblir l’équipe ni l’état d’esprit » a-t-il expliqué au quotidien provençal. Et justement ce mercredi, le coach de l’OM a fait le point sur les blessures en conférence de presse. «Clauss et Sarr ont repris, ça va de mieux en mieux, mais on ne va pas jouer avec leur santé et éviter la rechute surtout. Murillo est dans le groupe et reprend doucement confiance. Il voit à nouveau le groupe. Il a fait une semaine de travail, il est de mieux en mieux. Il n’est pas loin. Merlin a une entorse de la cheville. On a eu peur pour le genou. Il faudra encore 15 jours à 3 semaines. »

Pour ce match retour OM - Benfica, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. Une victoire marseillaise vous rapporte jusqu’à 211€.