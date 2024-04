Real Madrid : l’avis puissant de Jude Bellingham contre le racisme

À la veille du tant attendu Manchester City-Real Madrid, Jude Bellingham s’est présenté hier devant les médias pour l’habituelle conférence de presse d’avant-match. Après avoir reçu les louanges de Pep Guardiola, celui qui aurait pu signer à Manchester City l’été dernier est revenu sur son choix de signer au Real et non dans le club anglais. Il s’est aussi attardé sur un problème récurrent que subissent les joueurs du Real cette saison : le racisme. Le week-end dernier, son compère du milieu de terrain Aurélien Tchouaméni a été victime d’un énième geste raciste face à Majorque après avoir inscrit l’unique but de la rencontre. Jude Bellingham appelle les instances à faire plus pour endiguer ces phénomènes.

« Dans les matchs à l’extérieur, en Liga notamment, on s’y habitue presque tellement que je n’étais même pas au courant de l’incident. C’est un énorme problème en soi. Il faut faire davantage, qu’il s’agisse de la punition et de la façon dont vous y réagissez ou de la manière dont vous réagissez de manière proactive face à ce genre de choses. Personne ne mérite ça. C’est définitivement un appel aux responsables pour qu’ils prennent le contrôle. Je doute que cela arrive. C’est une façon horrible pour un joueur de se préparer pour un match, sachant qu’il va probablement être victime d’abus racistes. C’est dégoûtant. Cela ne devrait pas arriver » a lancé l’international anglais.