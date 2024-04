Jude Bellingham n’a pas hésité longtemps entre le Real Madrid et Manchester City

Recruté cette saison par le Real Madrid en échange de 100 M€, Jude Bellingham s’est immédiatement imposé chez les Merengues (20 buts, 10 passes décisives en 34 matches). De quoi conforter son choix d’avoir opté pour la Casa Blanca alors que plusieurs grands d’Europe comme Manchester City le courtisaient. Mais entre les Cityzens et les Merengues, Bellingham n’a pas mis longtemps, à choisir.

« J’ai parlé à de nombreux clubs quand j’étais à Dortmund. Je suis conseillé par ma famille, car il est difficile d’assimiler autant d’informations au milieu de la saison. Mais dès que Madrid m’a appelé, je n’ai pas eu à y réfléchir à deux fois. C’est pour cela que je suis venu. Je pense que c’est l’entraîneur (Carlo Ancelotti, ndlr) qui a tiré le meilleur de moi, qui m’a fait croire que j’étais meilleur, qui a le plus nourri ma confiance. C’est quelqu’un de très bien, qui vous met à l’aise. Venir à Madrid a été un grand transfert et c’est merveilleux de s’adapter si bien à l’équipe. C’est la première fois que je joue en tant que dix et c’est lui qui a pris cette décision, ce dont je dois le remercier. Il m’a convaincu de mon potentiel », a confié l’Anglais en conférence de presse.

