Real Madrid : Joselu convaincu par Kylian Mbappé

Si Kylian Mbappé a connu une adaptation assez contrastée au Real Madrid, il semblerait que tout va mieux désormais. Le capitaine de l’équipe de France a marqué à quatre reprises lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le dernier but en date remonte à ce mercredi, en finale de la Coupe Intercontinentale face à Pachuca (victoire, 3-0). Sa forme actuelle ravit les suiveurs du club madrilène, à commencer par Joselu.

L’ancien joueur de la Casa Blanca, vainqueur de la Ligue des Champions la saison passée, est persuadé que le Bondynois a pris la bonne décision en signant dans la capitale espagnole. « Kylian Mbappé est venu pour gagner des titres avec le Real Madrid. Pour moi, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il a joué deux finales depuis le début de la saison, il a gagné deux titres et a marqué dans les deux matchs. Je pense que c’est un joueur qui a été signé pour cela, pour gagner des titres, et il les gagne. L’adaptation au début est toujours difficile parce qu’il vient d’un autre pays, même s’il a l’avantage de parler notre langue et je pense qu’il a les qualités footballistiques qui vont faire de lui une légende du Real Madrid », a déclaré l’actuel joueur d’Al-Gharafa (Qatar) dans l’émission El Hormiguero.