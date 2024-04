LdC : le pari fou de Daniel Riolo si le PSG gagne

Pas épargné par les critiques en début de saison, Bradley Barcola a fait taire ses détracteurs. L’ailier de 21 ans, performant contre le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais la semaine dernière, a prouvé qu’il avait le niveau lors des gros matchs de son équipe, le Paris Saint-Germain. Évidemment, ses prestations de bonne facture ont occupé les réseaux sociaux, en particulier X, où l’on voit le consultant Daniel Riolo avec les dreadlocks de Barcola.

L’éditorialiste était l’un de ses détracteurs, et n’a pas manqué de critiquer le niveau de l’ancien Lyonnais à plusieurs reprises cette saison. Mais face à l’ampleur des montages sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo s’est lancé un pari fou sur RMC : «si on (Paris) gagne la Ligue des champions, je me fais cette coupe», a-t-il annoncé. Le pari est tenu !