National 2 : le sérieux coup de gueule de Xavier Niel et 3 clubs contre la FFF

Les pensionnaires de National 2 vont voyager cette année, et parfois très loin. Jeudi, la Fédération Française de football a dévoilé la composition des trois groupes du championnat pour la saison à venir. Un élément a surtout retenu l’attention : les longs déplacements à venir des clubs franciliens de l’US Créteil, l’US Lusitanos et le FC 93, qui devront voyager presque toutes les deux semaines dans le sud de la France. Problème : ces voyages seront longs et coûteux, et c’est ce qu’ont dénoncé les trois clubs concernés dans une lettre ouverte. Xavier Niel, nouveau propriétaire de Créteil, fait partie des signataires.

« Pour la première fois depuis la création de cette division, nous constatons que trois clubs d’Île-de-France – l’US Créteil-Lusitanos, le FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny et l’US Lusitanos Saint-Maur – sont intégrés dans un groupe composé quasi exclusivement de clubs du sud de la France. Cette répartition inédite engendre des déplacements extrêmement longs et coûteux, sans commune mesure avec ceux des autres groupes , indique le document révélé par Le Parisien. Nous nous interrogeons légitimement sur l’impartialité et le sérieux de cette répartition. D’année en année, les travaux de la commission compétente semblent de moins en moins lisibles et de plus en plus déconnectés des réalités du terrain. Les frais kilométriques alloués ne couvrent en rien les surcoûts engendrés par ces déplacements, qui sont près de deux fois supérieurs à ceux supportés par certains autres clubs.»