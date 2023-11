PSG : Luis Enrique définit son schéma tactique

C’est l’un des débats du début de saison. Quelle est la tactique de Luis Enrique, et comment la définir ? 4-4-2, 4-2-4, 4-3-3 asymétrique… L’entraîneur espagnol, pas du genre disert, a donné un élément de réponse en conférence de presse, à la veille de la réception de Newcastle. Comment expliquerait-il son schéma tactique ?

La suite après cette publicité

« Ce n’est pas une réponse facile. Pour pouvoir m’expliquer, j’ai besoin de temps. Le dessin tactique a du sens mais aucune équipe au monde ne joue en 4-2-4, 3-5-2 parce que cela change selon l’endroit où se situe le ballon. Pour nous, au début de la construction, on joue en 4-3-3, quand on approche en phase de transmission à la ligne médiane, on est en 3-4-3 et quand on arrive en phase de conclusion, c’est une autre disposition. Notre position change en fonction de notre position, avec ou sans ballon c’est la même chose. Ça dépend aussi de comment se trouve notre adversaire. Demain, on jouera en 4-3-3 offensif », a-t-il révélé. Une surprise est donc peut-être à prévoir dans la composition de départ.