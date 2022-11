Manchester City - Brentford : les compositions officielles

Dernière sortie avant la Coupe du monde pour Pep Guardiola et ses Skyblues ! Manchester City reçoit Brentford ce samedi après-midi à 13h30, en ouverture de la 16e journée de Premier League. Les Citizens, qui restent sur 3 victoires d'affilée en championnat, peuvent reprendre provisoirement la tête du classement devant Arsenal, qui se déplace chez les Wolves ce soir. En face, Brentford (11e) n'a pas gagné depuis 4 journées (3 N, 1 D) et passera probablement la trêve dans la 2e partie du tableau.

Pour cette affiche, Guardiola aligne l'artillerie lourde : Haaland en pointe, Silva à droite et Foden à gauche, De Bruyne au milieu aux côtés de Rodri et Gundogan. Akanji enchaîne en défense. Pour Brentford, Toney et Mbeumo animent l'attaque du 3-5-2 de Thomas Frank. Devant la défense Zanka - Mee - Pinnock, le milieu de terrain sera composé d'Onyeka, Janelt et Jensen, avec Roerslev et Henry dans les couloirs.

Les compositions

Manchester City : Ederson - Stones, Akanji, Laporte, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Gündogan (cap.) - Silva, Haaland, Foden

Brentford : Raya - Zanka, Mee, Pinnock - Roerslev, Onyeka, Janelt, Jensen, Henry - Mbeumo, Toney (cap.)