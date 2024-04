Valenciennes : Simon Raux est très convoité en France

Un grand nom du football français va dire adieu au monde professionnel. En effet, en grande difficulté cette saison en Ligue 2, Valenciennes est d’ores et déjà assuré de descendre en National à l’issue de la saison. Malgré plusieurs individualités de qualité, et un joli parcours jusqu’en demi-finale de Coupe de France, le VAFC n’a jamais été en mesure de bien lancer sa saison. Mais voilà, malgré cette descente cruelle, le club du Hainaut se doit de préparer la saison prochaine. Un avenir qui se fera avec Simon Raux à son bord ?

Le directeur du centre de formation de Valenciennes attise les convoitises. En place depuis deux saisons, il a contribué à l’éclosion de plusieurs joueurs à fort potentiel dans l’académie du club et qui sont régulièrement appelés en équipe de France de jeunes (Ismaël Bouneb, Aymen Sadi, Joachim Kayi Sanda, Kyllian Kouakou). Il a également œuvré aux avènements d’Ismaël Doukouré, actuellement à Strasbourg, et d’Ilyes Hamache, toujours au club, par le passé. Pour ses travaux, plusieurs équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 observent le dirigeant de 44 ans pour le recruter en vue de la saison prochaine selon nos informations.