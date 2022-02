Les chantiers XXL du nouveau boss de Manchester United

Ed Woodward parti, son successeur est entré en fonction hier. Son nom ? Richard Arnold. Méconnu du grand public, ce dernier occupait le poste de directeur de la gestion commerciale de Manchester United. Un poste occupé précédemment par… Woodward. En interne, la promotion d’Arnold n’est pas vraiment une surprise. Propulsé sur le devant de la scène, Arnold est sans doute ravi de son ascension. En revanche, l’héritage laissé par Woodward sera costaud à assumer. Dans son édition du jour, le Telegraph titre d’ailleurs sur « le melting-pot des problèmes hérités par le nouveau patron de MU ». En effet, Arnold devra faire face à une multitude de problèmes.

En Premier League, les Red Deivls occupent la quatrième place du classement, à onze points du troisième. L’enjeu d’ici la fin de la saison est donc très clair : conserver ce rang pour accrocher une qualification pour la juteuse Ligue des Champions la saison prochaine. Présent sur le podium ces deux dernières saisons, MU ne peut se permettre de rater cette manne financière. Mais la lutte s’annonce âpre, car quatre points seulement séparent les Mancuniens de Wolverhampton (8e). Ensuite vient la gestion du cas de l’entraîneur. Ralf Rangnick assure l’intérim, mais l’Allemand laissera sa place sur le banc de touche cet été. Aujourd’hui, les deux favoris à sa succession (il restera quand même dans l’organigramme en tant que conseiller, ndlr) se nomment Mauricio Pochettino et Erik ten Hag. Sur le papier, c’est beau, mais cela fait plusieurs saisons que MU peine à lutter pour le titre. Il ne faudra donc pas se rater à l’heure du choix.

De gros défis à relever

Troisième point, et non des moindres : l’avenir des stars de l’effectif. Aujourd’hui, quatre d’entre elles seront libres de tout contrat en juin prochain : Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata et Jesse Lingard. Quatre joueurs qui sont à l’heure actuelle donnés partants. Difficile à accepter pour le comptable mancunien quand on sait que Pogba et Lingard auraient pu rapporter gros. Viennent ensuite les joueurs qui vont entrer dans leur dernière année de contrat en juin prochain. Et là encore, il y a du lourd à gérer : David De Gea, Cristiano Ronaldo, Fred, Luke Shaw et Marcus Rashford. Quels choix seront faits ? Arnold adoptera-t-il la même tactique que son prédécesseur ?

Le Telegraph rappelle en effet que, depuis 2013, MU n’a vendu que huit joueurs pour plus de 10 millions de livres (15 M€) et a tendance à ne pas savoir se débarrasser des joueurs sur le déclin ou à la carrière stagnante, contrairement à ses rivaux. Enfin, le média anglais affirme que MU a fait savoir à Anthony Martial et à Donny van de Beek qu’ils seront de retour à Old Trafford en fin de saison. Sauf que ces deux-là ne sont plus emballés à l’idée de faire banquette à Manchester. Idem pour le gardien Dean Henderson qui attend que De Gea lui laisse sa place. Programme très chargé donc pour le nouveau patron du club. Et dire que l’affaire Mason Greenwood est venue s’ajouter à cette liste… Richard Arnold n’en demandait pas tant.