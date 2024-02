Liga : la rencontre Grenade-Valence reportée suite à l’incendie meurtrier

Depuis hier, l’Espagne est endeuillée par le très violent incendie qui a eu lieu hier dans un immeuble d’habitations de 14 étages à Valence, causant le décès de 4 personnes. Les services de secours dénombrent encore 14 disparus. Les images des flammes sont encore dans tous les esprits et l’heure n’est pas vraiment au football pour le club local. Les Ches ont demandé et obtenu le report de la rencontre de ce samedi où ils doivent se rendre à Grenade pour le compte de la 26e journée.

«A la demande des clubs et en coopération avec la fédération espagnole, nous confirmons les reports de Grenade-Valence (26e journée de Liga) et de Levante-Andorre (28e journée de Liga Adelante)» explique le communiqué de la ligue, ajoutant qu’une minute de silence en mémoire des victimes se tiendra sur l’ensemble des pelouses ce week-end. « L’heure et la date restent à déterminer » concernant le report de ces deux rencontres.