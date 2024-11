C’est de nouveau la guerre entre le PSG et le FC Barcelone !

C’est reparti, comme à l’époque de Neymar ou de Marco Verratti, quand le club catalan forçait pour rapatrier le Brésilien ou pour s’offrir l’Italien… Depuis, les relations entre Catalans et Parisiens s’étaient nettement améliorées, et c’est même avec le Real Madrid que le club de la capitale semblait être le plus en froid. Mais voilà que l’affaire Lamine Yamal a remis une bonne couche d’huile sur le feu…

Il faut dire que dans la nuit de lundi à mardi, sur le plateau d’El Chiringuito, le bras droit du président barcelonais Joan Laporta Enric Masip a confirmé l’existence d’une offre du PSG pour le petit prodige espagnol l’été dernier. De quoi confirmer des rumeurs sorties dans les médias, et des propos du propre Laporta, qui n’avait cependant pas précisé que l’offre venait du PSG à l’époque de ses déclarations. Derrière, le Paris Saint-Germain a tenu à démentir, mais le mal est fait en quelque sorte…

Le PSG ne comprend pas le Barça

Comme l’indique Sport, le PSG est incrédule suite à cette sortie médiatique d’un dirigeant du Barça. Comme l’explique le journal catalan, le PSG a pu prendre des nouvelles du joueur via Jorge Mendes, mais rien de plus, et c’est une procédure assez habituelle qui se fait avec des centaines de joueurs à chaque mercato. La sortie médiatique catalane n’a pas été du goût du PSG, où on insiste bien sur le fait qu’il n’y a eu aucune offre pour le champion d’Europe 2024.

De plus, le PSG sait pertinemment que Lamine Yamal ne va pas quitter le Barça dans un futur proche et estime que ce n’est même pas la peine de tenter quoi que ce soit. On rappelle que la clause libératoire de l’ailier est de 1 milliard d’euros, ce qui nous empêcherait d’assister à cas Neymar 2.0, surtout que le PSG a aussi changé de stratégie sur le mercato. A quoi joue donc le Barça avec ce type de déclarations ? C’est ce que se demande le PSG…