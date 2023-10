Liverpool veut jouer un mauvais tour au Bayern pour Jamal Musiala

La suite après cette publicité

Devenu l’un des leaders du Bayern Munich alors qu’il n’a que 20 ans, Jamal Musiala est l’un des milieux offensifs les plus prometteurs de sa génération. Gêné par les blessures en ce début de saison, il revient doucement et compte huit apparitions (1 but et 2 offrandes avec le Rekordmeister). Alors que son contrat court pourtant jusqu’en juin 2026, la question de sa prolongation arrive déjà en Bavière surtout que certains clubs sont intéressés.

C’est le cas du Real Madrid mais aussi de Liverpool selon Sport Bild. Surtout qu’actuellement, le joueur n’entend pas discuter avec son club d’une prolongation de contrat. La concurrence de Thomas Müller ne permet pas encore à Jamal Musiala d’être totalement indiscutable et les discussions seraient à l’intérêt. Formé à Chelsea, Jamal Musiala risque bien d’être lié à la Perfide Albion lors des prochains mois.