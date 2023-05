Ligue 1 : le Stade de Reims renoue avec le succès et freine le LOSC

Avant le déplacement de Monaco à Angers et après la défaite de Rennes contre Nice (1-2), le LOSC avait l’occasion de remonter provisoirement à la quatrième place en devançant le Stade de Reims, ce samedi. Le LOSC ne devait pas se relâcher, mais commençait pourtant la rencontre de la pire des manières. Après une action confuse dans la surface et une reprise de Balogun sur la barre, Munetsi suivait pour ouvrir le score d’une tête plongeante (1-0, 22e).

Mais par la suite, le LOSC n’a pas réagi et subissait les assauts rémois. Servi en profondeur par Doumbia, Ito pensait inscrire le but du break, mais le Japonais était signalé hors-jeu (39e). Il fallait ensuite un retour in extremis de Fonte pour empêcher Balogun de marquer (44e). Malgré un tout début de match prometteur, les Dogues ont ensuite complètement lâché et devaient absolument réagir après la pause.

Reims retrouve le chemin de la victoire

Mais les hommes de Fonseca ne parvenaient pas à percer le bloc rémois et les trois tirs cadrés des Lillois ont été détournés. Diouf, le portier rémois, détournait parfaitement du pied une tentative de Bamba (73e). De quoi dégouter les Lillois, qui peinaient à trouver les solutions face à une équipe rémoise très solide depuis le début de la rencontre. Pire encore, Munetsi était proche de faire le doublé, dans le même temps (66e).

Finalement, c’est bien le Stade de Reims qui s’est imposé après une terrible série de trois défaites consécutives. Une opération qui permet aux Rémois de prendre la neuvième place. En revanche, Lille réalise une terrible opération puisqu’ils restent à la cinquième place et risque de voir l’Olympique Lyonnais revenir à deux points, s’il s’impose contre Montpellier, dimanche.