FC Lorient - PSG : les compositions probables

Dernière sortie avant les fêtes de fin d'année. Ce mercredi soir, la Ligue de Football Professionnel nous offre un joli multiplex à partir de 21h avec les dix matches de la 19e journée de Ligue 1, histoire de finir l'année 2021 en beauté. Solide leader du Championnat et déjà sacré Champion d'automne, le Paris Saint-Germain (1er, 45 pts) se déplace notamment au Moustoir pour y affronter le FC Lorient (19e, 15 pts). Le choc des extrêmes prévu ce soir n'est donc pas très loin entre les deux formations.

A la recherche d'une victoire depuis douze matches toutes compétitions confondues, et récemment éliminés de la Coupe de France par le Stade Rennais (0-1, 32e de finale), les Merlus sont dans une très mauvaise passe et un exploit face à l'ogre parisien avant Noël serait le bienvenu. De leur côté, les Parisiens n'ont pas perdu en Ligue 1 depuis le 3 octobre et le match à Rennes et comptent bien conforter leur avance, eux qui comptent pour le moment treize points d'avance sur leur dauphin, l'OM.

Pas de Kylian Mbappé pour Paris

Côté breton, Christophe Pélissier va normalement partir sur un 4-4-2 à plat avec Nardi dans les cages et une défense composée de Mendes, Laporte, Jenz et Le Goff. Concernant l'entrejeu, Monconduit et Abergel vont débuter devant leur charnière centrale, avec Le Fée et Ouattara dans les couloirs. Moffi et Laurienté composeront eux la doublette offensive du FC Lorient. Et dans les rangs parisiens alors ?

Privé notamment de Verratti et Mbappé, suspendus, Mauricio Pochettino va aligner un 3-4-3 avec Navas dans le but. Pour la charnière centrale, Marquinhos et Kimpembe seront là, avec Sergio Ramos qui avait été titularisé en Coupe de France dimanche. Hakimi, Wijnaldum, Gueye et Nuno Mendes formeront eux l'entrejeu parisien. Enfin, sur le plan offensif, le trio Messi-Icardi-Di Maria débutera.

