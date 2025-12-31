CdM 2026 : la Nouvelle-Calédonie va défier un club français en amical

L’USSA Vertou, pensionnaire de National 3, se prépare à un match exceptionnel dimanche 4 janvier au stade des Échalonnières en recevant la sélection de Nouvelle-Calédonie. Les Cagous, actuellement 150e au classement FIFA, viennent effectuer un déplacement dans l’Hexagone dans le cadre de leur préparation aux barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. Après leur victoire (2-0) face à Gibraltar, ils affronteront la Jamaïque le 26 mars, avant un dernier match décisif contre la RD Congo, avec l’objectif de décrocher pour la première fois de leur histoire leur billet pour le Mondial.

Pour Vertou, cette rencontre amicale représente une opportunité de reprendre le rythme avant la reprise du championnat. Le club des Pays de la Loire, dont la trêve a commencé début décembre, pointe actuellement à la 9e place du groupe B de National 3, avec trois points d’avance sur le premier relégable après 11 journées. Ce match d’exhibition constitue donc une belle mise en jambe pour les joueurs avant la suite de la saison.