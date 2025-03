Le dispositif exceptionnel de beIN SPORTS pour un match amateur (district 4)

C’est du jamais vu et inédit pour un match de district. BeIN SPORTS va couvrir en direct et en intégralité le dimanche 23 mars à 15h00 sur beIN SPORTS 1, sur le site officiel www.beinsports.com et sur la chaîne YouTube de beIN SPORTS France un match de football amateur, qui verra s’affronter Aiguilhe FC (équipe beIN SQUAD) et l’AS Laussonne 2, dans le cadre de la 12ème journée de D4 de Haute-Loire.

A cette occasion et dans le cadre de l’opération beIN SQUAD lancée en mars 2024 visant à sponsoriser et accompagner 50 équipes amateurs en France, beIN SPORTS proposera un dispositif éditorial et de production premium, similaire à ceux déployés sur les plus belles affiches de la chaîne : plateau d’avant-match en bord terrain du Stade Municipal d’Aiguilhe animé par Thomas Thouroude accompagné de Sonny Anderson, commentaires assurés par le duo Jean-Charles Sabattier/Patrick Guillou en compagnie de Nicolas Sarnak en interview bord terrain et enfin plateau d’après-match…

Un dispositif exceptionnel qu’explique d’ailleurs, Florent Houzot, le Directeur de la rédaction, des programmes et de l’antenne de BeIN SPORTS France. « Partenaire du football français depuis 2012, beIN SPORTS est très fier d’accompagner le football amateur avec le programme beIN SQUAD qui soutient chaque année 50 équipes de football amateur en les équipant, mais également en mettant en lumière les pratiquant(e)s, les dirigeant(e)s, les coaches et bénévoles qui œuvrent chaque semaine sur les terrains. C’est dans ce cadre que nous avons souhaité diffuser une rencontre de l’une de nos équipes, avec un dispositif similaire à celui que nous offrons à nos abonnés depuis près de 3 ans sur nos affiches de Coupe de France notamment. Nous espérons que les joueurs d’Aiguilhe et de Laussonne nous offriront un beau spectacle sur le terrain le dimanche 23 mars ! »

Les deux équipes amateurs vont donc se retrouver dans la configuration d’un Clasico Real Madrid-FC Barcelone ou d’un Classiker Bayern-Dortmund. De quoi se prendre le temps de 90 minutes pour Lamine Yamal, Pedri, Kylian Mbappé ou encore Michael Olise ou Sehrou Guirassy…