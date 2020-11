Lille : Christophe Galtier satisfait après la victoire contre Lorient

En clôture de la 11e journée de Ligue 1, le LOSC s'est tranquillement imposé face à Lorient à domicile (4-0). Une performance pleine, symbolisée par un doublé de Yazici, un but de Luiz Araujo et un autre de David, qui contraste avec celle produite à Brest lors du dernier match de championnat.

Et Christophe Galtier n'a pas hésité à montrer sa satisfaction en conférence de presse : « on a fait un match très appliqué. Il fallait respecter un certain équilibre car c'était une équipe forte sur les transitions, mais il fallait aussi être performants face à un bloc bas. Mes joueurs ont beaucoup tenté, il y a eu beaucoup de jeu entre les lignes, c'est une belle victoire, même si à 1-0, on leur donne l'occasion de revenir, ce qui m'a fait enrager. Heureusement, Mike (Maignan) a été très performant sur ce face-à-face, et à la mi-temps il a fallu repréciser les choses. Les joueurs ont pris plaisir à s'exprimer ».