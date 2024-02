Metz-OL : envahissement de terrain à Saint-Symphorien

Battu à Saint-Symphorien contre l’Olympique Lyonnais (1-2), le FC Metz est au plus mal. 19e de Ligue 1 et proche d’être lanterne rouge du Championnat, les supporters des Grenats ont envahi la pelouse de Saint-Symphorien quelques minutes après la fin du match.

Plusieurs explosions, bombes agricoles ont été entendues et des menaces envers la direction du FC Metz ont été proférées. Mais après quelques minutes, l’atmosphère s’est calmée, mais les supporters sont restés sur la pelouse. Dans ce contexte lourd, Mathieu Udol, le capitaine messin, a affirmé «comprendre que la situation est tendue. Je ne le justifie pas, j’espère qu’il y aura plus de calme. Mais je le comprends. On est arrivé à un stade où l’on fait abstraction de ce qu’il se passe autour, même s’ils nous ont encouragés en première période. Mais on a fait des erreurs qui nous ont coûté chers».