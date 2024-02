FC Metz - OL : les notes du match

Sur trois victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais se déplaçait à Metz pour enfoncer un concurrent au maintien et continuer sa belle remontée au classement. Dans un 4-3-3 remanié avec la présence d’Orban préféré à Benrahma, les Gones démarraient fort avec une première occasion de Matiland-Niles, détournée en corner (11e). Mais derrière, les hommes de Sage se faisaient surprendre et concédaient l’ouverture du score après une grosse erreur d’Orban, puis de O’Brien, effacé par Mikautadze (1-0, 13e).

Crucifié par un ex-joueur passé par son centre de formation, les Gones poussaient pour revenir, mais manquaient un grand nombre d’occasions grâce à un grand Oukidja (21e, 23e, 26e). Mais à force de persévérer devant le but, l’OL a été récompensé juste avant la pause, et cela, grâce à l’inévitable Lacazette, à bout portant (1-1, 45e+1).

Benrahma délivre l’OL et se libère

Après la pause, Pierre Sage décidait de sortir un Orban décevant à la place de Benrahma. Un choix décisif, puisque l’Algérien a inscrit son premier but, en reprenant parfaitement un centre de Caqueret, avec l’aide du poteau (2-1, 61e). Le plus dur était fait pour les Rhodaniens, face à des Grenats qui ont pris un coup sur la tête depuis l’égalisation.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Lyon 28 23 -10 8 4 11 25 35 17 Metz 17 23 -18 4 5 14 19 37

En maîtrise, malgré une fin de match un peu folle et quelques offensives du FC Metz (88e, 90e+2), l’OL enchaîne un quatrième succès de suite et revient provisoirement à la 10e place, avant un quart de finale de Coupe de France contre Strasbourg. De son côté, Metz reste à un point de Clermont et peut terminer en position de lanterne rouge à l’issue de cette journée.

L’homme du match : Alexandre Lacazette (7) : dans les premiers instants de la rencontre, le capitaine des Gones a paru perdu à l’instar de ses coéquipiers. Plus à l’aise au fil des minutes, il a cherché à combiner avec Orban, mais ce dernier avait visiblement perdu son football ce vendredi. Toujours aussi intéressant techniquement et dans sa conservation du ballon, le Général a été précieux comme à son habitude. Il est celui qui a instillé le calme dans les rangs lyonnais et aura brillé par la passe plus que par le tir en première période. Plus reculé dans le premier acte, il a sauvé les meubles lyonnais en toute fin de premier acte. Sur une frappe anodine de Clinton Mata, l’attaquant avait la bonne idée de contrôler le ballon et a réussi sa tâche avec brio. Alors que ses appels dans le dos de la défense auront ouvert des espaces au retour des vestiaires, il n’a pas su confirmer face au but où il n’aura que très peu mis en difficulté Alexandre Oukidja. Sorti pour une alerte à la malléole à la 87e minute et remplacé par Mama Baldé (87e).

Olympique Lyonnais

Lopes (6) : décrié depuis le début de saison, sa rencontre a mal démarré malgré lui. En effet, seul face à Georges Mikautadze, le Portugais n’a rien pu faire face à l’international géorgien. Dans la minute d’après, Lopes a réalisé une vraie horizontale pour permettre aux Gones de ne pas encaisser le but du break. En seconde période, quand l’OL était devant, le gardien de 33 ans s’est encore montré autoritaire face à Didier Lamkel Zé (68e) pour conserver l’avantage au score des siens. Rassurant.

Mata (6) : sur le flanc droit de la défense, l’Angolais a encore tenu la baraque défensivement. Dans les moments où il a fallu tenir le score en fin de rencontre, le transfuge du Club Bruges aura été prépondérant et ses nombreux dégagements auront permis aux Gones de souffler. Peu souvent pris à revers par la vitesse, Mata aura géré sur les quelques ballons dangereux qu’il aura eu à gérer. Un bon match.

O’Brien (5) : même s’il réalise une belle saison, on sent qu’il n’a pas forcément la taille du patron pour cette défense de l’OL. Il est très mal rentré dans sa rencontre en étant naïf face à un Mikautadze qui s’est amusé avec lui. Il aura eu le mérite de se remettre dedans et sa deuxième période est plus aboutie avec des duels Averti à la 87e minute.

Caleta-Car (6) : là où son compère a eu du mal à rentrer dans son match, le Croate a semblé prêt dès le début de la rencontre. Toujours aussi inspiré à la relance, l’ancien Marseillais a perdu plusieurs ballons en étant trop présomptueux. En revanche, dans les duels et dans la présence physique, DCC aura été irréprochable. Propre et solide, Caleta-Car aura donc réalisé une prestation satisfaisante.

Maitland-Niles (6) : en raison de l’absence de Nicolas Tagliafico, le couteau suisse de l’OL était aligné sur le flanc gauche de la défense ce vendredi. Toujours aussi intrépide, l’ancien Gunner a été précieux dans son activité incessante. Toujours là pour mettre son pied et contrecarrer les offensives messines, l’Anglais n’a pas été en difficulté ce soir et ses nombreuses récupérations de balle ont fait du bien à la bande de Pierre Sage. Solide dans les duels, AMN confirme son amélioration au gré des matches.

Caqueret (6,5) : meilleur de semaine en semaine, le marathonien a encore avalé des kilomètres ce vendredi. Outre son impressionnante activité, on le sent vraiment libéré avec la présence de ses deux nouveaux compères du milieu de terrain. Se projetant à l’envi, il a presque toujours fait le bon choix par la passe ou le dribble. C’est lui qui délivre le caviar pour Benrahma après avoir tenté sa chance sur le deuxième but lyonnais (2-1). Même s’il a perdu beaucoup de ballons, Caqueret aura eu le mérite de tenter de très bonnes choses ce soir à l’image de ses nombreuses tentatives (32e). Encore une belle prestation pour lui.

Mangala (5,5) : buteur héroïque face à Nice, le Belge était de retour dans un entrejeu rhodanien qu’il bonifie de plus en plus. Encore un poil trop timide dans la conservation du ballon et dans la prise de risques, il s’est parfois tenté à des rushs offensifs. Même s’il aurait dû faire mieux dans la précision des passes avec 12 ballons perdus, il a quand même eu le mérite de tenter des choses qui sont parfois passées. Proche de marquer à la 43e minute, ses projections en phase offensive ont été inspirées. Pas mal. Remplacé par Rayan Cherki (68e) , intéressant dans sa capacité à conserver le ballon mais souvent trop taquin avec le cuir.

Matic (6,5) : patron du milieu de terrain lyonnais depuis son arrivée cet hiver, Matic était encore aligné en tant que sentinelle. Pas le joueur le plus mobile de l’histoire, le Serbe était néanmoins au bon endroit au bon moment pour gratter plusieurs ballons. Néanmoins, face à des joueurs plus vifs, il a perdu quelques ballons. Mais en seconde période, l’ancien métronome de Chelsea et de Manchester United aura été magistral dans sa compétence à gratter des ballons et à les orienter. Homme le plus trouvé dans la rencontre, Matic a été omniprésent.

Orban (2) : titulaire surprise dans le onze de Pierre Sage, le Nigérian aurait mérité de rester sur le banc au vu de sa première période. Excentré sur le côté gauche de l’attaque, Orban s’est très vite recentré dans l’axe avec un Alexandre Lacazette qui gravitait autour de lui. Pourtant, trop brouillon, l’ancien de La Gantoise a perdu un nombre incalculable de ballons. L’une de ses pertes de balle a mené à l’ouverture du score de Georges Mikautadze. Les choses ne se sont pas améliorées au fil du premier acte entre duels ratés et passes bâclées qui finissent dans le pied de ses adversaires. Au cas où certains pensaient que sa justesse technique allait s’améliorer au fil de ses apparitions, cette piètre prestation vous montre qu’il y a encore du travail…une prestation si affligeante qu’il a été remplacé à la mi-temps par Saïd Benrahma à la pause (6,5, 46e) . Auteur de deux premières prestations timides, l’Algérien a ouvert son compteur but à l’heure de jeu grâce à une belle finition dans un angle relativement fermé (1-2, 61e). Un but qui l’a libéré et il a semblé de mieux en mieux au fil des minutes. Une prestation référence pour lancer la belle histoire ?

Nuamah (4,5) : le feu follet lyonnais était très en vue ces dernières semaines. Le Ghanéen a continué ce vendredi mais il aura manqué de justesse comme trop souvent cette saison. Capable de créer de vraies différences par le dribble et par sa fougue, l’ancien de Nordsjaelland a semblé plus emprunté ce soir et plusieurs de ses feintes ont été inoffensives face à Matthieu Udol. De moins en moins inspiré au fil des minutes, le Ghanéen n’a pas réalisé son meilleur match ce soir et a été remplacé par Malick Fofana à la 70e minute de jeu.

Metz

Oukidja (6): encore deux buts encaissés par le portier messin qui n’a plus connu de clean sheet depuis la 10e journée de championnat. Il a pourtant réalisé quelques bons arrêts. L’Algérien s’est couché parfaitement sur une demi-volée pure de Caqueret (23e). Puis sur une frappe appuyée de Nuahmah ensuite (27e). Il a craqué juste avant la mi-temps, pris à contre-pied sur un ballon récupéré par Lacazette (45e+1). Après un nouvel arrêt, l’Algérien s’est incliné une seconde fois devant Benrahma (60e).

Colin (4,5): titulaire à droite dans une nouvelle défense à 4, il a pris la place de Van Den Kerkhof, plus à l’aise en piston. Plutôt propre dans ses interventions, il a ensuite été perturbé par l’entrée de Benrahma à la mi-temps. Il l’a d’ailleurs laissé tout seul, avec sa défense, ce qui lui a permis d’inscrire le deuxième but de l’OL (60e). Le défenseur expérimenté n’a eu qu’un seul centre à mettre à son actif durant le match.

Sané (4,5): du haut de ses 19 ans, le Sénégalais a enchaîné aujourd’hui une troisième titularisation de suite. Très robuste sur son marquage d’Orban, il a cependant manqué de soin dans ses relances. Sur le but du 1-1, il a été trop loin de Lacazette pour éviter l’égalisation (45e+1). Il a perdu en sérénité au fil du match.

Hérelle (4,5): en première période, l’ancien défenseur de Nice a joué haut pour intercepter des ballons et pour mettre la pression à l’OL. Une prise de risque qui a pu permettre la création d’occasions (36e). Metz a ensuite baissé en intensité et la défense messine a plus subi à l’image de son défenseur central.

Udol (6): le capitaine messin avait fort à faire face à Nuamah, très en forme depuis quelques matchs. Il a très souvent remporté ses duels face au Ghanéen. Le défenseur gauche a été habile défensivement. Il a bien intercepté une passe dangereuse en direction de Lacazette (57e). Plus léger sur les passes derrière son dos. Il n’a pas souvent accompagné les attaques de son équipe. Mais lorsque les occasions se sont présentées, il a adressé des bonnes balles en profondeur (68e).

Asoro (3): peu en vue, pour ne pas dire transparent dans les 45 premières minutes, le Suédois n’a même pas touché 10 ballons dans le premier acte alors que son équipe fonctionnait plutôt bien. Il a provoqué un bon coup-franc après une accélération (73e). Il est remplacé par Sarr (76e). Il n’a pas non plus réussi à mettre la pression sur la défense lyonnaise.

Camara (5,5): le milieu international sénégalais s’est rapidement mis en jambe avec une belle frappe de loin (14e). À 20 ans, il a imposé son tempo au milieu de terrain, gagnant tous ses duels au début de match. Même lorsqu’il s’est retrouvé sur le côté droit, il a adressé un excellent centre (36e). En position défensive, il a montré de belles qualités d’abnégation, comme sur un tir de Caqueret qu’il a réussi à contrer. La pépite de cet effectif messin n’a pas été son aise sur les coups de pied arrêtés où il a une belle marge de progression. Il a cédé sa place à Nduquidi (82e). Titulaire la semaine dernière, il a voulu tenter sa chance à 25 mètres avec une frappe trop molle (90e+3).

Jean-Jacques (4): après une récupération haute, le milieu de terrain s’est permis un tir dans la foulée (31e), une frappe non maîtrisée pour l’Haïtien. Il a ensuite été trop perméable, en laissant les milieux de terrains lyonnais s’exprimer. Caqueret a souvent échappé à sa vigilance, le laissant trop souvent frapper.

Sabaly (5): grâce à sa vitesse, il a pu percuter sur son côté gauche. Il a essayé de provoquer un penalty (33e), en vain. Quelques minutes après, le milieu gauche a été top court sur un excellent centre de Camara (36e). Quelques fulgurances avant de laisser sa place rapidement en deuxième mi-temps à Van Den Kerkhof (55e). On a peu vu l’international algérien si ce n’est sur un débordement (77e).

Lamkel Ze (4,5): moins en vue que son coéquipier d’attaque, le Camerounais n’a pas ménagé ses efforts mais n’a pas eu beaucoup de possibilités. Sur une belle opportunité où les Messins avaient la supériorité sur les défenseurs de l’OL, Lamkel Ze a conduit son ballon avant de repiquer dans l’axe. Sa tentative du gauche s’est envolée (42e). Le reste du match, il a plus eu un rôle défensif en tant que premier presseur. Il a eu une balle d’égalisation avec un face-à-face à gérer, mais il a échoué face à un Lopes sorti très rapidement (68e). Après avoir beaucoup donné, il a laissé sa place à Atta (76e).

Mikautadze (6,5): le natif de Lyon a joué un bien vilain tour à son ancien club chez les jeunes. En solitaire, il a éliminé O’Brien d’un grand pont avant d’ajuster Lopes d’un magnifique piqué pour ouvrir le score (13e). L’attaquant, chouchou du public, a réveillé Saint-Symphorien avec son premier depuis son retour au club cet hiver. Sa qualité technique a fait des ravages lors de ses accélérations. Sa deuxième mi-temps a été plus compliquée. Le Géorgien a dû descendre très bas pour toucher de rares ballons. À l’heure de jeu, il s’est infiltré dans la surface de réparation avant que sa frappe soit contrée. Il a été l’élément offensif le plus intéressant côté messin, son meilleur match depuis son retour en Lorraine.