Ligue 2 : Auxerre s'impose face à Dunkerque, le Paris FC perd des plumes contre Guingamp

Pour le compte de la 35ème journée de Ligue 2, ce samedi soir nous offrait 7 rencontres. Après la victoire de Troyes face à Grenoble (3-1) un peu plus tôt dans la journée, l’AJ Auxerre, 6ème avant le début du match, recevait Dunkerque (18ème) alors que dans le même moment Caen (17ème) se déplaçait à Sochaux (7ème). Sans oublier le match important entre Guingamp (16ème) et le Paris FC (5ème) en Bretagne. Le PFC, Auxerre et Sochaux, trois équipes qui pouvaient encore rêver du Top 5 et donc des play-offs afin d’éventuellement accéder à l’élite du championnat de France, la Ligue 1.

Un rêve qui peut continuer de germer dans les têtes de l’AJA et de Sochaux, qui ont remporté leur match. L’équipe de Jean-Marc Furlan s'est imposé face à Dunkerque (2-1), comme le club montbéliard, qui s'est défait du Stade Malherbe Caen (1-0). Grâce à ces deux succès, Auxerre reprend la 5ème place au Paris FC, qui ne prend que le point du match nul face à Guingamp (0-0), tandis que Sochaux reste en 7ème position mais suit le wagon de tête et peut encore imaginer jouer les barrages.

Les résultats de 20h :

Ajaccio 2 - 2 Amiens : Courtet (39e s.p), Moussiti-Oko (48e) ; Timite (25e, Diakhaby (93e)

Auxerre 2 - 1 Dunkerque : Le Bihan (33e, 55e) ; Tchokounté (2e)

Chamby 1 - 1 Nancy : Correa (55e s.p) ; Triboulet (75e)

Guingamp 0 - 0 Paris FC

Rodez 1 - 1 Le Havre : Leborgne (33e) ; Boutaïb (81e)

Sochaux 1 - Caen : Bedia (64e s.p)

Valenciennes 1 - 1 Niort : Ntim (64e) ; Jacob (71e)

Retrouvez le classement de la Ligue 2