Tottenham met près de 40 millions d’euros sur un espoir tricolore

L’annonce est tombée au débotté, et elle a eu le don d’en étonner plus d’un sur les réseaux sociaux. Ce vendredi, Tottenham a annoncé avoir trouvé un accord avec Burnley pour le transfert de l’international espoir français, Wilson Odobert. Formé au PSG, révélé à Troyes, l’attaquant de 19 ans avait confirmé la saison dernière en rejoignant les Clarets, alors en Premier League. En 29 rencontres de championnat, il avait marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives.

«Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons conclu un accord pour le transfert permanent de Wilson Odobert de Burnley, sous réserve de formalités. Le joueur de 19 ans a accepté un contrat jusqu’en 2029 et il portera le maillot numéro 28. Odobert est devenu en octobre 2023 le plus jeune buteur des Clarets en Premier League, avec un but contre Chelsea. Au cours de son passage à Turf Moor, il a totalisé 34 apparitions dans toutes les compétitions, marquant cinq buts», indique le communiqué des Spurs. Selon Le Parisien, le club anglais aurait dépensé 37 millions d’euros pour s’attacher les services du natif de Meaux.

Près de 200 millions d’euros dépensés cet été pour Tottenham

En enrôlant Wilson Odobert, Tottenham et Ange Postecoglou confirment leur désir de s’appuyer sur une nouvelle génération. Après Pape Matar Sarr, Destiny Udogie, Micky van de Ven ou encore Radu Dragusin ces derniers mois, les Spurs ont dépensé encore cet été pour près de 200 millions d’euros. Outre le «senior» Dominic Solanke (26 ans), arrivé de Bournemouth pour 75 millions d’euros, le prometteur milieu de terrain, Archie Gray (18 ans), a débarqué de Leeds contre 41 millions d’euros.

Lucas Bergvall (18 ans), pisté par le Barça, est arrivé en provenance du club suédois de Djurgårdens IF pour 10 millions d’euros, tandis que l’ailier sud-coréen de 18 ans, Min-hyeok Yang, a quitté Gangwon FC pour 4. C’est donc une nouvelle promesse qui débarque dans le nord de Londres, en la personne de Wilson Odobert. Lundi, l’international espoir français (2 sélections, 1 but) avait participé à la première journée de Championship avec Burnley, face à Luton. Il avait d’ailleurs inscrit le deuxième but des Clarets, vainqueurs de la rencontre (4-1).