Kieran Trippier prolonge à Newcastle

Newcastle a annoncé ce vendredi la prolongation de contrat de son latéral droit international anglais Kieran Trippier (32 ans), et ce jusqu’à la fin de la saison 2024/2025. Arrivé en provenance de l’Atlético de Madrid contre 14 millions d’euros, le finaliste de l’Euro 2020 a participé au retour en forme des Magpies en championnat, leur évitant la relégation avant de réaliser un excellent exercice 2022/2023 avec un quatrième place en championnat.

«Je suis absolument ravi d’avoir prolongé mon contrat ici. J’ai beaucoup de remerciements à faire au manager, aux propriétaires, aux fans et à mes coéquipiers. Quand je suis arrivé ici, ils m’ont fait sentir si bien accueilli et je veux aider le club à réaliser de grandes choses. C’est un moment positif pour nous, les joueurs du club, et il n’y a pas d’autre endroit où je voudrais être», peut-on lire dans le communiqué du NUFC.

