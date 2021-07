Manchester City : Bernardo Silva veut partir et a choisi 2 clubs

La suite après cette publicité

Après un échec en finale de la Ligue des Champions et un titre remporté en Premier League, Manchester City veut encore renforcer son effectif. Deux noms reviennent avec insistance : Jack Grealish et Harry Kane. Dans le cas du milieu de terrain d'Aston Villa, ça semble même bien parti, avec une offre supérieure aux 100 millions d'euros qui devrait faire de lui le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League. Avant d'être éventuellement dépassé par l'attaquant des Spurs, même si dans ce dossier, c'est un peu moins avancé.

Et même si du côté de l'Etihad l'argent n'a jamais été un problème, il faudra tout de même dégraisser. Un minimum du moins. Et comme l'explique le Daily Mail, il y a une victime désignée : Bernardo Silva. Le joueur lusitanien souhaite d'ailleurs changer d'airs et aurait déjà un point de chute privilégié.

Deux clubs de Liga comme destination possible

Celui qui a délivré 6 passes décisives et inscrit 2 buts en 26 rencontres de Premier League n'a qu'une envie, selon le média : jouer en Espagne. Il a ainsi la volonté de revenir dans le sud de l'Europe, avec deux clubs qui lui plaisent et à qui il plaît : l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Les deux écuries de Liga cherchent à se renforcer, et pourraient passer à l'attaque pour lui.

On peut ainsi imaginer que chez les Colchoneros, le Portugais pourrait être le remplaçant de Saúl, qui risque de partir en Angleterre contre un joli chèque. Du côté du Barça, c'est plus compliqué financièrement, mais les excellentes relations de Joan Laporta avec la direction des Citizens pourraient faciliter les choses, notamment dans le cadre d'un prêt. On en saura plus rapidement...