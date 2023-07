Le nouveau message polémique du Real Madrid sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Aujourd’hui est un jour très important dans le dossier Mbappé. S’il n’y a pas de transfert d’ici minuit, la vedette des Bleus va recevoir un joli virement de 40 millions d’euros sur son compte en banque. Un montant qui correspond à sa prime de fidélité à Paris. Une bien mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui ne parvient toujours pas à se débarrasser du Bondynois.

Dans le même temps, des clubs se positionnent sur le Français, à l’image de Liverpool, de Chelsea ou même d’Al-Hilal, l’écurie saoudienne qui a proposé un véritable pont d’or au joueur. Pas de quoi convaincre ce dernier - pour l’instant du moins - puisqu’il s’obstine à rester, et il serait même prêt à passer une saison complète en tribunes…

Les fans madrilènes l’ont mauvaise

Et le Real Madrid dans tout ça ? Pour l’instant, c’est le calme plat. Ce lundi, le quotidien AS écrit un long article dans lequel on en apprend plus sur les intentions du Real Madrid. Le média dévoile notamment des propos de l’état-major madrilène, qui sont plutôt clairs : « le mercato est terminé ». En utilisant la presse, les Madrilènes font passer un nouveau message. « Dans les bureaux du Bernabéu, on ne veut pas s’impliquer et on considère que c’est un problème d’ordre privé entre l’international français et son club. Il n’y a pas de négociation, et il n’y en aura pas. Les dirigeants se montrent même surpris face à l’avalanche de rumeurs sur Mbappé », indique le journal.

Un gros coup de bluff du Real Madrid qui utilise encore la presse pour ses intérêts ? C’est possible. En revanche, sur les réseaux sociaux, ça fait déjà parler… Les médias et les supporters sont unanimes sur un point : le Real Madrid a besoin d’un attaquant de classe mondiale, surtout après ce Clasico perdu face au Barça. L’opinion publique ne comprend pas cette stratégie de la direction d’attendre 2024 pour recruter le Bondynois et considère qu’il doit venir dès maintenant, sous peine de vivre une saison compliquée. Affaire à suivre…