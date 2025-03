CdM 2026 : le groupe des Bleus pour les qualifications est désormais connu

En se qualifiant pour le Final Four de la Ligue des Nations dimanche après sa victoire contre la Croatie (2-0, 5 t.a.b.4), l’équipe de France sera reversée dans un groupe de quatre équipes pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. En effet, les hommes de Didier Deschamps seront placés dans le D avec seulement trois adversaires : l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan.

De son côté, la Croatie sera dans la poule L avec la République Tchèque, le Monténégro, les Îles Féroé et Gibraltar. Pour rappel, les Bleus entameront les qualifications en septembre 2025 puisque les dates de juin seront consacrées au Final Four avec une demi-finale contre l’Espagne, le 5 juin à Stuttgart (20h45) avant une possible finale le 8 (20h45) ou un match pour la troisième place un peu plus tôt dans la journée (15h).