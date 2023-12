Ligue 1 : l’OM explose l’OL

Cette fois, le match a pu se jouer. Après le report de la honte du 29 octobre dernier suite au caillassage du car lyonnais, Marseillais et Lyonnais, 9es et 18es du classement de Ligue 1, ont enfin pu s’affronter dans un Orange Vélodrome bien garni. Depuis, les Gones se sont séparés de Fabio Grosso (qui avait d’ailleurs été la principale victime des incidents du 29 octobre) et Pierre Sage choisissait de démarrer la rencontre en maintenant sa confiance à Rayan Cherki et Diego Moreira. En face, Gennaro Gattuso se montrait plutôt frileux avec un système à trois défenseurs (Mbemba, Balerdi, Gigot), une première sous Gattuso, et le décrié Vitinha en pointe, aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. Une première qui a fait mouche. Dès l’entame du match, les partenaires de Pau Lopez ont dicté leur loi aux Lyonnais. Avec ce 3-5-2, les Olympiens avaient une meilleure assise défensive, les pistons Lodi et Murillo ont fait des ravages et la doublette Vitinha-PEA, alignée ensemble pour la première fois en L1, s’est montrée performante. Après une première alerte signée Jordan Veretout (7e), l’OM a logiquement ouvert le score. Sur un pressing de Renan Lodi sur Rayan Cherki, Aubameyang a parfaitement été lancé en profondeur. Revenu sur le devant de la scène, le Gabonais a ensuite offert un caviar à Vitinha pour le 1-0 (21e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Marseille 20 14 4 5 5 4 18 14 18 Lyon 7 14 -16 1 4 9 11 27

Les Gones protestaient et réclamaient en vain une faute sur Cherki. Quatre minutes plus tard, on retrouvait PEA sur son côté gauche et cette fois, c’est une offrande pour Amir Murillo qui a fait mouche de la tête, seul au deuxième poteau (2-0, 25e). L’addition aurait pu être bien plus salée dans cette première période si Anthony Lopes n’avait pas sorti le grand jeu sur une frappe de Veretout (35e). Au retour des vestiaires, on attendait de savoir comment les hommes de Pierre Sage allaient réagir. La réponse a failli être très positive lorsqu’Ernest Nuamah a failli réduire le score, mais sa tentative a filé au ras du poteau gauche de Pau Lopez. Plus entreprenants, les Lyonnais donnaient clairement l’impression de vouloir rectifier le tir. Mais ce soir, le duo Vitinha-Aubameyang était inarrêtable. Après une action chaude de PEA (52e), Vitinha a rendu la pareille à son partenaire d’attaque en lui offrant le but du 3-0 (55e). L’OL est coulé et ça aurait pu être pire. À la 67e minute, Vitinha pensait inscrire un doublé, mais son but a été refusé pour une main très litigieuse malgré la VAR. Enfin, Lopes a été sauvé par son poteau sur une frappe de Nadir en toute fin de match (89e). Ça n’a pas fondamentalement changé grand-chose pour la lanterne rouge du championnat. À vingt minutes du terme, les Rhodaniens n’avaient toujours pas cadré un seul tir. Comment espérer mieux ? L’OM s’est donc logiquement imposé et Gennaro Gattuso peut se féliciter d’avoir été inspiré tactiquement. Un succès qui permet aux Olympiens de grappiller une petite place et de remonter à la huitième place du classement. Pour l’OL, rien ne change : les Gones restent bons derniers, à trois points de Clermont et cinq de Lorient.